В Самаре вернули домой мобилизованного работника завода с допуском к гостайне

Депутат принимает обращения от родственников и работодателей мобилизованных / Фото: hinshtein.ru

Еще 33 жителя Самарской области, которых ошибочно призвали в рамках частичной мобилизации, вернулись домой. Среди них — трое сотрудников местных заводов. Об этом сообщает пресс-служба депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

По данным народного избранника, в число мобилизованных попал сотрудник самарского завода Дмитрий. Он занимал должность с уровнем доступа к секретной информации и является невыездным. Мужчину мобилизовали ошибочно — по постановлению правительства № 1725 работники оборонно-промышленного комплекса не подлежат призыву. В итоге после перепроверки данных самарца вернули к семье.

Похожая ситуация сложилась и с сотрудниками Чапаевского механического завода — слесарем-инструментальщиком Александром и токарем Андреем. Об этом депутату сообщил их руководитель. В итоге специалистов предприятия тоже освободили от мобилизации. Они продолжат работать в тылу.

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