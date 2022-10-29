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НовостиОбщество29 октября 2022 9:25

Сосудистое отделение для пациентов с инсультом открыли в самарском госпитале ветеранов войн

Помещение, где будут лечить больных, рассчитано на 30 коек
Анастасия ФИЛАТОВА
Для нового отделения подобрали специальный персонал / Фото: министерство здравоохранения Самарской области

Для нового отделения подобрали специальный персонал / Фото: министерство здравоохранения Самарской области

В Самаре в госпитале для ветеранов войн имени О.Г. Яковлева открылось первичное сосудистое отделение. Там будут лечить пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения (инсультом). Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Самарской области.

Для нового отделения в госпитале подготовили помещение на 30 мест. Для него закупили специальные кровати, которые позволяют менять положение тела пациента. Также подобрали специальный персонал: неврологов, психологов, физиотерапевта, инструктора по лечебной физкультуре, логопеда, медсестру. Основная задача отделения — повышение доступности и качества оказания помощи больным с инсультом.

Напомним, сейчас в Самарской области работают 13 сосудистых подразделений для пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения: 3 — региональные центры и 10 — первичные отделения. Все они находятся в разных районах региона.

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