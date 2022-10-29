Бойцы СВО примут участие в параде Памяти в Самаре 7 ноября 2022 года

Участниками парада также станут представители силовых структур, кадеты, юнармейцы и другие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самара продолжает готовиться к проведению на площади имени В.В. Куйбышева парада Памяти 7 ноября 2022 года. Ход подготовки обсудили на заседании оргкомитета, которое провел губернатор Дмитрий Азаров 28 октября.

Темой парада Памяти в 2022 году станет «Дорога Победы». Впервые в мероприятии примут участие бойцы СВО. Они пройдут парадным маршем по главной площади Самары. Также зрители увидят прохождение парадных расчетов силовых структур, ветеранских и патриотических организаций, вузов, кадетов, юнармейцев, а еще промышленных и оборонных предприятий.

— Парад Памяти должен вселить в его участников и зрителей тот победный дух, который помог нашим отцам, дедам и прадедам отстоять свободу и независимость Родины. Провести парад Памяти на самом высоком уровне для нас — дело чести. И, конечно, священный долг перед теми, кому мы обязаны Великой Победой, — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Отметим, в мероприятии также примут участие делегации из всех регионов ПФО. Кроме того, будет парадный расчет из города Снежное в ДНР. Запланирована 7 ноября 2022 года и гражданская демонстрация. Начало парада Памяти — в 12:00.

Жителей и гостей Самары ждут и другие мероприятия на площади Куйбышева: выставка техники и оружия 1941 года, тематические площадки, полевая кухня, музей артефактов СВО, отправка открыток бойцам. Помимо этого, 7 ноября на здании ОДО откроют памятные доски командующему военным парадом 1941 года Максиму Пуркаеву и военному дирижеру Семену Чернецкому. В 14:00 в Доме офицеров состоится патриотический концерт «Спасибо за верность, потомки».

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