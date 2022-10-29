Эксперт рассказал, как вырастет размер платы за коммуналку в Самаре с декабря 2022 года

Платежки в декабре самарцев расстроят Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заместитель руководителя РЦ «ЖКХ-контроль» Самарской области Игорь Косилов рассказал жителям Самары, как изменятся тарифы на коммунальные услуги в декабре 2022 года. В этом году повышение произойдет в конце года - обычно цены растут только один раз, в июле. В этот раз в декабре стоимость коммунальных услуг подрастет на 9%.

- Допустим, в ноябре мы заплатили за коммунальные услуги 5000 рублей. С учетом повышения предельной стоимости на 9% наша общая квитанция при тех же равных объемах тоже должна увеличится на 9%. Получается, вместо условных 5000 будет 5450 рублей, - объясняет Игорь Косилов в эфире на радио "Комсомольская правда" в Самаре.

Как отметил эксперт, рост цен вызван тем, что средств, которые закладывали в инвестпрограммы ресурсные компании, сейчас, с ростом цен, оказывается мало. Именно поэтому они лоббируют в органах власти повышение тарифов.

- Мне бы хотелось даже по результатам прошлых годов понимать выполнение инвестиционных и производственных программ ресурсоснабжающей компании, но, к сожалению, я и многие другие к этой информации допуска не имеют. Можно попросить депутатов нашей губернской думы - они могут посмотреть инвестиционные программы, знаю, что по этому направлению они работали. Сейчас достаточно большой объем работ выполняется, но с такой формулировкой о нехватке в бюджете денежных средств по коммуналке - какое-то странное обоснование. Боюсь, что такое повышение цен будет категорично воспринято жителями, и это повышение прогнозируется не только на территории Самарской области, - отметил Игорь Косилов.