Эксперты оценили работу властей на расширенном заседании правительства Самарской области

По словам экспертов, работа в Самарской области выстроена четко и слажено Фото: правительство Самарской области

В пятницу, 28 октября, губернатор Дмитрий Азаров провел расширенное заседание правительства Самарской области. В нем приняли участие представители министерств, главы муниципалитетов, общественники, волонтеры и активисты различных организаций. На мероприятии подвели итоги социально-экономического развития региона за 9 месяцев 2022 года, а также рассмотрели проект бюджета на 2023-й.

По словам председателя Общественной палаты Самарской области президента СНИУ им. С.П. Королева Виктора Сойфера, представленный проект бюджета имеет ярко выраженную социальную направленность. В главном финансовом документе предусмотрели различные меры поддержки и для семей с детьми, и для пенсионеров, и для инвалидов. По мнению Виктора Сойфера, их реализация позволит укрепить общественную стабильность в регионе. Он добавил, что в последние 5 лет губерния показывает положительную динамику развития, что является результатом слаженной работы губернатора Дмитрия Азарова и его команды.

На расширенном заседании также подняли тему инвестиций. В последнее время регион стал привлекать все больше инвесторов. Как отметил директор ПЛЦ «ММК» Андрей Швецов, многие компании реализуют свои проекты на территории ОЭЗ «Тольятти». Благодаря этому в Самарской области регулярно появляются новые рабочие места, растет производственная мощность предприятий.

Затронули на мероприятии и тему мобилизации. Председатель женсовета 2-й Гвардейской общевойсковой армии, директор общественного фонда «Звезда и Лира» Екатерина Колотовкина поблагодарила региональное правительство от имени жен и матерей военнослужащих — за помощь и поддержку.

— В Самарской области работа выстроена четко и эффективно. Без поддержки не остается ни одна семья, — подчеркнула Екатерина Колотовкина.

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