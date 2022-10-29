Роспотребнадзор предупреждает самарцев о мошенниках, собирающих деньги для участников СВО

Специалисты призывают горожан сообщать о случаях обмана в полицию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области появился новый вид мошенничества. Преступники обманом выманивают деньги у предпринимателей якобы на помощь участникам специальной военной операции.

— В коммерческие организации стали поступать звонки от неизвестных лиц. Они представляются руководителями различных управлений и предлагают оказать помощь участникам СВО — перевести деньги на банковские счета или передать наличными, — сообщили в регуправлении Роспотребнадзора.

Специалисты призывают предпринимателей не доверять подобным незнакомцам. Это мошенники. В случае поступления звонков с предложением перевести куда-либо деньги необходимо сразу же обратиться в полицию.

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