Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 октября 2022 13:16

Роспотребнадзор предупреждает самарцев о мошенниках, собирающих деньги для участников СВО

Звонки от аферистов поступают в коммерческие организации
Анастасия ФИЛАТОВА
Специалисты призывают горожан сообщать о случаях обмана в полицию

Специалисты призывают горожан сообщать о случаях обмана в полицию

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области появился новый вид мошенничества. Преступники обманом выманивают деньги у предпринимателей якобы на помощь участникам специальной военной операции.

— В коммерческие организации стали поступать звонки от неизвестных лиц. Они представляются руководителями различных управлений и предлагают оказать помощь участникам СВО — перевести деньги на банковские счета или передать наличными, — сообщили в регуправлении Роспотребнадзора.

Специалисты призывают предпринимателей не доверять подобным незнакомцам. Это мошенники. В случае поступления звонков с предложением перевести куда-либо деньги необходимо сразу же обратиться в полицию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал