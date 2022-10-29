Дмитрий Азаров встретился в Самаре с народной артисткой РСФСР Ириной Купченко

Губернатор пригласил театр Вахтангова, где выступает артистка, в Самару Фото: правительство Самарской области

В субботу, 29 октября 2022 года, в Самаре прошел вечер памяти народного артиста СССР, актера и театра и кино Василия Ланового «Любовь души моей». Его участниками стали семьи военных и мобилизованных жителей региона.

Гостям вечера рассказали целую историю о жизни артиста — о его военном детстве, творческом пути. Почти всю свою жизнь Василий Лановой проработал в театре имени Вахтангова. Неоднократно был в Самаре — выступал с моноспектаклями, а также участвовал в параде Памяти 7 ноября на площади Куйбышева.

Творческий вечер в память о Василии Лановом провела его супруга — народная артистка РСФСР Ирина Купченко. До начала мероприятия с ней встретился губернатор Дмитрий Азаров.

— Я искренне благодарю вас, что нашли время провести творческих вечер в Самаре. Василий Семенович для нашего парада Памяти стал главным действующим героем, его символом. И конечно, благодарная память живет в сердцах самарцев, — сказал глава региона. В ответ народная артистка отметила, что Самара действительно стала для Василия Ланового родным городом.

По словам губернатора, в Самаре всегда рады видеть Ирину Купченко. Местные жители любят артистку и следят за ее творчеством. Дмитрий Азаров пригласил театр Вахтангова, где сейчас выступает актриса, в Самару. Ирина Купченко пообещала, что они обязательно приедут.

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