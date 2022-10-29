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НовостиОбщество29 октября 2022 16:23

Особый режим хотят ввести в период новогодних праздников в Самаре

В местах с массовым пребыванием людей усилят пожарную безопасность
Анастасия ФИЛАТОВА
Особый противопожарный режим планируют установить с 23 декабря по 22 января

Особый противопожарный режим планируют установить с 23 декабря по 22 января

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре перед Новым годом планируют установить особый противопожарный режим. Он будет действовать с 23 декабря 2022 года по 22 января 2023 года. Об этом говорится в проекте постановления на сайте городской администрации.

В первую очередь особый противопожарный режим коснется объектов образования, социального и культурно-массового назначения, кафе, баров, ресторанов и других мест с массовым пребыванием людей. Для них введут дополнительные требования. В частности, запретят проведение мероприятий при запертых решетках на окнах; применять в закрытых помещениях открытый огонь, пиротехнику, дуговые прожекторы; украшать елку марлей и ватой; устанавливать в проходах дополнительные кресла и стулья; полностью гасить свет при проведении праздников.

Перед началом новогодних и рождественских мероприятий все места проверят сотрудники МЧС. Представители МВД в период действия особого режима займутся выявлением незаконных торговых точек по продаже пиротехники.

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