Здание салона Harley-Davidson выставили на продажу в Самаре

Трехэтажное здание расположено неподалеку от Центрального автовокзала Фото: Авито.

В Самаре ищут нового владельца для трехэтажного здания на улице Авроры, 154. Там находится салон Harley-Davidson. Объект оценили в 150 млн рублей. Объявление появилось на сайте «Авито».

- Площадь здания с дизайнерским ремонтом, панорамным остеклением и эксплуатируемой кровлей составляет 800 кв. м. Земельный участок в 20 соток можно использовать для дальнейшей капитальной застройки, - отмечает продавец.

Объект расположен рядом с Центральным автовокзалом. Также неподалеку находятся бизнес-центр «Башня», автосалон «Ауди», новые жилые комплексы. Около здания имеется большая парковка. Сейчас постройка находится в аренде.

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