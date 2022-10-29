Жители Самары смогут увидеть робота-актера Теспиана и первую в мире роборыбу

Самарцы смогут познакомиться с необычными и уникальными роботами / Фото: музей "Фестиваль Роботов"

Музей «Фестиваль Роботов» в самарском ТРК «Эль Рио» пополнился новыми экспонатами. Теперь там можно увидеть британского робота-актера Теспиана, первую в мире роборыбу и робособаку размером с лабрадора. Об этом «КП Самара» сообщили организаторы проекта.

Теспиан — разностороння личность. Он поет, жестикулирует и шутит. Благодаря своему проекционному лицу робот может легко перевоплотиться из одной роли в другую. К примеру, сменить образ Люка Скайуокера на Дарта Вейдера. Теспиана можно увидеть почти во всех документальных фильмах о роботах. Его стоимость сравнима с ценой пары новых автомобилей «Тесла».

Еще один интересный экспонат нового музея — первая в мире роборыба. Ее создал бывший топ-менеджер известной корейской компании. Подобные разработки активно поставляют в токийские рестораны — для оформления. В ТРК «Эль Рио» роборыба плавает в большом аквариуме.

Третья новинка — робособака размером с лабрадора. Она может вставать на задние лапы, делать кувырки, способна станцевать лунную походку Майкла Джексона и развить скорость до 20 км/ч.

Всего в музее «Фестиваль Роботов» представлены 85 различных экспонатов: самоходные шахматы, балансирующие кубики, роботы-художники и роботы-официанты. Каждые полчаса для посетителей проводят технологические шоу: цирк роботов, шоу молний и летающих пикселей. Необычный музей будет работать в ТРК «Эль Рио» до 19 декабря 2022 года.

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