Творческий вечер памяти легендарного актера Василия Ланового прошел в Самаре

Василий Лановой много лет участвовал в параде Памяти в Самаре и стал его символом Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу, 29 октября 2022 года, в Самаре состоялся творческий вечер памяти народного артиста СССР Василия Ланового. Он прошел в культурном центре имени Валерия Грушина. Встречу провела супруга актера Ирина Купченко. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В творческим вечере приняли участие коллеги Василия Ланового, боевые офицеры и его друзья. Также встречу посетили жены военных — участников СВО и мобилизованных жителей региона. Все вместе они вспомнили творческий путь легендарного актера, его военное детство.

Напомним, Василий Лановой несколько раз был в Самаре. Он выступал на сценах областной столицы с моноспектаклями. Также артист много лет участвовал в параде Памяти 7 ноября на площади Куйбышева. Он стал настоящим символом этого события.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал