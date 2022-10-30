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НовостиОбщество30 октября 2022 5:53

В Самарской области 30 октября начнутся 5-балльные геомагнитные колебания

Метеочувствительным самарцам из-за магнитной бури придется непросто
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Метеочувствительным самарцам рекомендуется бережнее относиться к здоровью во время геомагнитной бури

Метеочувствительным самарцам рекомендуется бережнее относиться к здоровью во время геомагнитной бури

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 30 октября 2022 года начнутся 5-балльные геомагнитные колебания. Такие прогнозы озвучили специалисты.

Как уже сообщалось ранее, сильная магнитная буря обрушилась на Самарскую область уже с 28 октября. Однако в воскресенье, 30 октября, геомагнитные колебания должны достигнуть своего максимума.

Из-за погодных неурядиц у метеочувствительных самарцев может ухудшиться самочувствие. В частности, их могут мучить головные боли. Во время магнитной бури им рекомендуется соблюдать осторожность и внимательнее относиться к своему здоровью.