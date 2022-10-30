В Самаре отменили все новогодние мероприятия кроме детских Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области обнародовали причину отмены празднования Нового года-2023. Информацию опубликовал у себя в телеграм-канале депутат Госдумы от Самарской области Михаил Матвеев.

Парламентарий отправил запрос областным властям, в котором высказался о необходимости сокращения расходов на новогодние гуляния и перераспределении этих средств на поддержку мобилизованных и бойцов Самарского батальона. Ответ он опубликовал у себя в телеграм-канале.

- Правительство Самарской области не планирует проведение увеселительных новогодних мероприятий, за исключением детских мероприятий, проводимых в рамках государственных и муниципальных зданий учреждениями культуры, спорта и образования, - сообщается в опубликованном ответе.