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НовостиОбщество30 октября 2022 7:27

В Самарской области обнародовали причину отмены празднования Нового года

Информацию опубликовал депутат Госдумы Михаил Матвеев
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
В Самаре отменили все новогодние мероприятия кроме детских

В Самаре отменили все новогодние мероприятия кроме детских

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области обнародовали причину отмены празднования Нового года-2023. Информацию опубликовал у себя в телеграм-канале депутат Госдумы от Самарской области Михаил Матвеев.

Парламентарий отправил запрос областным властям, в котором высказался о необходимости сокращения расходов на новогодние гуляния и перераспределении этих средств на поддержку мобилизованных и бойцов Самарского батальона. Ответ он опубликовал у себя в телеграм-канале.

- Правительство Самарской области не планирует проведение увеселительных новогодних мероприятий, за исключением детских мероприятий, проводимых в рамках государственных и муниципальных зданий учреждениями культуры, спорта и образования, - сообщается в опубликованном ответе.