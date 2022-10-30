В региональный сосудистый центр поступило новое оборудование. Фото: минздрав Самарской области

В Самаре пациентов после инсульта будет реабилитировать робот. Аппарат для роботизированной терапии нижних конечностей поступил на вооружение врачей в региональный сосудистый центр на базе Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

Сообщается, что оборудование закуплено в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и предназначено для реабилитации пациентов после острого нарушения мозгового кровообращения (инсульта)

- Для лечения и реабилитации пациентов с инсультами нужно как можно раньше провести лекарственную терапию, восстановить кровоток в закрытом сосуде и начать реабилитационные мероприятия, - пояснили в минздраве.

Ранней реабилитации как раз и призван помогать аппарат для роботизированной терапии нижних конечностей. Этот тренажер сможет поставить на ноги пациента, не имеющего возможности самостоятельно принять вертикальное положение или ходить.