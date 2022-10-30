Самарский журналист Илья Круговой мобилизован по собственному желанию. Фото: t.me/corleonespeaking

В Самаре мобилизовали известного журналиста в октябре 2022 года. Об этом в соцсетях сообщил сам мобилизованный репортер – Илья Круговой.

Как сообщил Илья, он сам хотел пойти служить добровольцем, однако поначалу у него это не получалось из-за старых данных медкомиссии.

- Я прожил до 47 лет и не служил из-за того, что в приписном свидетельстве стояла группа здоровья «В» из-за бронхиальной астмы, - написал в соцсетях Илья Круговой. – Однако я собирался идти в качестве добровольца от «Ахмата», и для этого стал делать военный билет.

Как сообщил журналист, изначально в районном военкомате ему заявили, что не возьмут его, так как не служил. Однако репортер прошел все комиссии и добился того, чтобы в военном билете у него поставили категорию «А» и военно-учетную специальность «оператор ПЭВМ», «оператор БПЛА».

- В процессе прохождения комиссии мне предложили идти не добровольцем, а мобилизованным, на что я без раздумий дал согласие, - пишет Илья Круговой. – И сейчас я являюсь рядовым солдатом МО РФ с ВУС «стрелок». По факту - я добровольно мобилизованный.