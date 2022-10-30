Самарцам рекомендуют ограничить выход из дома в непогоду Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра 30 и 31 октября. Об этом предупреждает ГУ МЧС по Самарской области.

Об ухудшении погодных условий сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».

- В Самарской области объявлен желтый уровень опасности, - пояснили в региональном МЧС. - Ночью 30 октября и утром 31 октября 2022 года местами в Самарской области сохранится усиление юго-западного ветра.

Как сообщают синоптики, порывы ветра могут достигать уровня в 15-20 м/с. Это может быть опасным, поэтому самарцам рекомендовали ограничить выход из зданий, а если возникает потребность укрыться от ветра, делать это в подземных переходах или в подъездах. А вот за деревьями или остановками транспорта делать этого не стоит. Также соблюдать повышенную осторожность призывают водителей.