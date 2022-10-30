В магазины Самары с 30 октября завозят сладкие подарки к Новому году

Новогодние подарки уже начали завозить в магазины Самары Фото: Наталья АРТЯКОВА

В магазины Самары с 30 октября начали завозить сладкие подарки к Новому году. Об этом горожане сообщили в социальных сетях.

Сладкие новогодние подарки обнаружили сразу в нескольких торговых сетях города.

- Снег еще толком не выпадал, а у магазинов уже Новый год, - делятся эмоциями самарцы. – Рановато начинают, так к концу декабря все праздничное настроение уже пропадет.

На прилавках замечены как классические сладкие наборы – конфеты, шоколад, печение, так и косметические наборы, а также детские наборы с игрушками и канцтоварами. Продавцы уверяют, что у сладких подарков хорошие сроки годности, а значит можно позаботиться о встрече Нового года заранее.