Многоэтажка у Телецентра заброшена уже три десятка лет. Фото: скрин видео

В Самаре на крыше заброшенной многоэтажки у Телецентра выросли деревья. Удивительную высотку снял с высоты на видео блогер Евгений Щекин.

Заброшенная недостроенная многоэтажка находится в районе Телецентра, между Московским шоссе и ул.Ново-Садовой. В здании 9 этажей. «Коробка» полностью достроена, имеются лестничные пролеты и крыша, однако оконных рам в проемах нет, а кое-где они и вовсе заложены кирпичом.

К девятиэтажке примыкает четырехэтажное здание. На этом месте находятся корпуса Научно-исследовательского Института Радио. Девятиэтажное здание задумывалось как самая большая в Европе на тот момент лаборатория радио-исследований.

Новые корпуса здесь начали строить в конце 70-х годов, но так и не довели дело до конца. В 90-х стройку заморозили, и с тех пор многоэтажка стоит заброшенной.