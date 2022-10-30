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НовостиОбщество30 октября 2022 14:12

В Самаре на крыше заброшенной многоэтажки у Телецентра выросли деревья

Удивительную высотку снял на видео с высоты блогер Евгений Щекин
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Многоэтажка у Телецентра заброшена уже три десятка лет. Фото: скрин видео

Многоэтажка у Телецентра заброшена уже три десятка лет. Фото: скрин видео

В Самаре на крыше заброшенной многоэтажки у Телецентра выросли деревья. Удивительную высотку снял с высоты на видео блогер Евгений Щекин.

Заброшенная недостроенная многоэтажка находится в районе Телецентра, между Московским шоссе и ул.Ново-Садовой. В здании 9 этажей. «Коробка» полностью достроена, имеются лестничные пролеты и крыша, однако оконных рам в проемах нет, а кое-где они и вовсе заложены кирпичом.

К девятиэтажке примыкает четырехэтажное здание. На этом месте находятся корпуса Научно-исследовательского Института Радио. Девятиэтажное здание задумывалось как самая большая в Европе на тот момент лаборатория радио-исследований.

Новые корпуса здесь начали строить в конце 70-х годов, но так и не довели дело до конца. В 90-х стройку заморозили, и с тех пор многоэтажка стоит заброшенной.