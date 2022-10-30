Самарские студенты выступили вместе с Леонидом Агутиным. Фото: https://t.me/agutin_fan

Известный музыкант Леонид Агутин показал трогательное видео с гастролей в Самаре в октябре 2022. Неожиданный музыкальный подарок Леониду Агутину сделали студенты Самарского института культуры. Он стал для певца полной неожиданностью и растрогал практически до слез.

Эстрадный хор «Феерия» самарского института культуры 29 октября принял участие в концерте Леонида Агутина и Анжелики Варум в самарском Дворце спорта. Студенты, которые обучаются на кафедре эстрадно-джазового искусства, на сцене исполнили с Леонидом Агутиным композицию «Включите свет».

Однако главный сюрприз ожидал певца после концерта. Студенты ожидали артиста около гримерки и исполнили для него песню «На сиреневой луне».

Леонида Агутина этот неожиданный подарок очень растрогал. Он от всего сердца поблагодарил студентов и за подарок, и за совместное выступление.