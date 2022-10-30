Солдатский обед: без особых изысков, но сытно. Фото: t.me/corleonespeaking

Мобилизованный журналист из Самары показал, чем кормят в военной части, куда его направили. Илья Круговой опубликовал фото из солдатской столовой.

На фотографии видно классический обед: овощной салат, суп, макароны с курицей, хлеб и сок. На хлеб даже дольку чеснока положили – видимо, для поддержки иммунитета.

- Кормят вообще от пуза. Без заморочек, но очень сытно, - написал Илья Круговой. - Вода отдельно в кулерах горячая и холодная.

Напомним, в конце октября стало известно про мобилизацию самарского журналиста Ильи Кругового. Он сообщил, что специально проходил медкомиссию и оформлял военно-учетную специальность, чтобы пойти добровольцем, но когда ему в военкомате предложили вместо этого отправиться в войска в качестве мобилизованного, сразу же согласился.