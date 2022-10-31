В Самарской области 19-летний парень угнал два автомобиля за одну ночь

Дверь одной из машин была неисправна и не закрывалась, а ключ зажигания хранился в салоне. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Нефтегорском районе Самарской области сотрудники полиции задержали 19-летнего парня, угнавшего «ГАЗель» и «Оку» за одну ночь.

— Первое сообщение об угоне с парковки служебного автотранспорта поступило в ночь на 5 октября от работника коммунальной службы, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Дверь машины была неисправна и не закрывалась, а ключ зажигания хранился в салоне. Разыскиваемый «ГАЗ-2705» обнаружили на одной из улиц Нефтегорска. Эксперты изъяли отпечатки пальцев и установили личность одного из молодых людей. Им оказался ранее судимый 24-летний житель Челно-Вершинского района.

Мужчина рассказал, что вечером они с друзьями выпивали и гуляли по городу. Проходя по ул. Буровиков мимо «ГАЗели» один из знакомых дернул ручку двери и, так как машина оказалась открытой, предложил прокатиться. После ночных катаний приятели бросили автомобиль в одном из дворов города и разошлись.

Инициатора угона задержали. В ходе опроса 19-летний парень полностью признал свою вину. Как выяснилось, когда компания разошлась, он угнал припаркованную по улице Полевой «Оку» и решил уехать на ней домой в Самару. Полицейские нашли автомобиль «Ока» в Волжском районе и вернули 70-летней владелице.

В настоящее время возбуждены уголовные дела. Молодой человек находится под подпиской о невыезде.

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