Крестный ход пройдет в День народного единства в Самаре 4 ноября 2022 года

Верующие пройдут от Покровского кафедрального собора до часовни святителя Алексия / Фото: vk.com/orthodoxsamara

В День народного единства, 4 ноября 2022 года, в Самаре пройдет крестный ход. Он будет посвящен Казанской иконе Пресвятой Богородицы, которая сопровождала войско Минина и Пожарского при освобождении Московского кремля от польских интервентов и их сторонников в 1612 году. Инициаторы проведения — общественные организации и фонд «Звезда и Лира» (при поддержке местной епархии).

Сначала в Самаре пройдет божественная литургия. Она состоится в Покровском кафедральном соборе (ул. Ленинская, 75а) в 9:00. После этого стартует крестный ход с чудотворной иконой Божией Матери «Взыскание погибших». Ориентировочное начало — 11:00.

Верующие пройдут от Покровского кафедрального собора до часовни святителя Алексия, митрополита Московского и небесного покровителя Самары (ул. Максима Горького, 80/1). На конечной точке состоится торжественный молебен о сохранении и здравии наших бойцов.

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