В Самаре произошло падение арендных ставок на однокомнатные квартиры после мобилизации

По словам экспертов, мобилизация наложилась на сезонную динамику на рынке долгосрочной аренды. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты Циан.Аналитики спустя месяц с объявления мобилизации выяснили, что за это время изменилось на рынке долгосрочной аренды в крупных городах РФ. Так, в Самаре произошло одно из наибольших снижений средних ставок за аренду.

— В Самаре с начала мобилизации ставки аренды в среднем сократились на 9% для однокомнатных квартир, на 13% для двухкомнатных, — сообщает Циан.Аналитика.

По словам экспертов, мобилизация наложилась на сезонную динамику на рынке долгосрочной аренды. Небольшое сокращение ставок аренды осенью является стандартной ситуацией. Однако есть отличие от прошлого года, тогда снижение началось позже, в ноябре.

За месяц с объявления мобилизации увеличилось и количество новых объявлений. В Самаре динамика числа новинок составила +68%. Если с 21 августа по 21 сентября было 231 объявление, то с 21 сентября по 21 октября их оказалось 388.

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