Суда на воздушной подушке запустят между Самарой и Рождествено в ноябре 2022 года

"Амфибии" будут курсировать по Волге с 25 ноября 2022-го по 28 февраля 2023 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стартовала подготовка к зимней навигации 2022-2023 годов. Региональное министерство транспорта приступило к поиску подрядчика, который займется перевозкой пассажиров по Волге судами на воздушной подушке. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Перевозчика ищут на маршрут Самара (речной вокзал) — Рождествено с заходом на Проран. Планируется, что суда будут курсировать по этому направлению с 25 ноября 2022-го по 28 февраля 2023 года. В начале навигации стоимость взрослого билета составит 83 рубля, детского — 42 (от 5 до 10 лет). С 1 января по 28 февраля 2023 года проезд подорожает до 86 и 43 рублей соответственно.

Сейчас идет процесс подачи заявок. Итоги электронного аукциона подведут 9 ноября 2022 года. Начальная (максимальная) цена контракта — 15,29 млн рублей.

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