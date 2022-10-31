Как пройдет Парад Памяти-2022 в Самаре

Парад Памяти традиционно пройдет на площади Куйбышева. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже на следующей неделе в Самаре состоится Парад Памяти. Торжественное мероприятие запланировано на 7 ноября, а накануне пройдет генеральная репетиция. Рассказываем, какая программа ждет самарцев и гостей города.

В воскресенье, 6 ноября, на площади Куйбышева состоится генеральная репетиция прохождения парадных расчетов. В ней примут участие делегации из разных субъектов страны. Начало – в 16:00. В этот же день в Историческом парке «Россия. Моя история» также откроется выставка «Запасная столица». Открытие – в 14:00.

Сам Парад Памяти пройдет в понедельник, 7 ноября. В 10:00 на здании Дома офицеров состоится открытие памятных досок командующему военного парада 7 ноября 1941 года в г. Куйбышеве Максиму Пуркаеву и дирижеру военного оркестра парада Сергею Чернецкому.

В 11:50 на площади Куйбышева состоится возложение цветов к памятному знаку «Памяти парада 7 ноября 1941 года в Куйбышеве». В 12:00 стартует Парад, участие в котором примут парадные расчеты ВС РФ, защитники страны, силовые структуры, ветеранские и другие организации.

С 13:30 жители и гости Самары смогут посетить тематические, исторические, выставочные и музейные площадки, выставки военно-исторической техники образца 1941 года. Будет работать полевая кухня и музей артефактов СВО. Кроме того, все желающие смогут подписать открытки в поддержку участников спецоперации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.