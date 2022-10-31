В Самаре утвердили предмет охраны старинных домов в историческом центре города

В дальнейшем здания могут отреставрированы, но с учетом сохранения предмета охраны. Фото: УГООКН Самарской области

В Самаре утвердили предмет охраны трех старинных домов, расположенных в историческом центре города. Информацию сообщили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области.

В список попали следующие памятники архитектуры: «Самарская контора госбанка, бывшая усадьба А.Н. Сукоркина» на ул. Куйбышева, д. 114; «Дом П.В. Камолиной» на ул. Венцека, д. 22, литера А; «Дом жилой» на ул. Фрунзе, д. 129.

– После утверждения предмета охраны памятника здесь возможно проводить реставрацию и приспосабливать его для дальнейшего использования с учетом сохранения предмета охраны – особенностей, представляющих архитектурную и художественную ценность, – уточнили в региональном УГООКН.

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