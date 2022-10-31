Представители РПЦ предложили запретить праздновать Хэллоуин в школах

Священник считает, что не стоит праздновать Хэллоуин в общественной сфере Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Представители Русской православной церкви предложили запретить празднование Хэллоуина в школах. Соответствующее обращение в министерство просвещения РФ направил иеромонах Макарий.

По словам священника, каждый сам волен выбирать, что и как ему праздновать, но в общественной сфере ничего подобного происходить не должно, пишет ФАН. Официально Хэллоуин празднуют 31 октября. Как правило, его отмечают жители Европы и США. Однако в последнее время этот праздник, чей символ тыквенная голова, получил активное распространение и в нашей стране.

Между тем, многие общественные деятели выступают против Хэллоуина. К примеру, недавно зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что России нужно навсегда отказаться от празднования этого дня.

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