Геннадий Котельников: «Приоритет бюджета 2023-2025 – социальная направленность»

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников принял участие в расширенном заседании правительства Самарской области, которое прошло под председательством Дмитрия Азарова. Главным вопросом стало обсуждение проекта бюджета региона на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов с участием общественности и депутатов.

Доходы на следующий год запланированы в размере 191 млрд 916 млн рублей, расходы – 217 млрд рублей. Эти суммы не включают в себя поступления из федерального бюджета.

Геннадий Котельников отметил, что несмотря на сложную экономическую ситуацию, приоритетом областного бюджета по-прежнему остается социальная направленность и продолжение реализации всех масштабных инфраструктурных проектов.

В Самарской области уже многое сделано раньше запланированного срока. На год раньше построены мосты через Самару и Сок. Также на год раньше открыты новый Дворец спорта и транспортная развязка в Самаре на улице Ново-Садовой. Опережающими темпами возводится мост через Волгу..

За 5 лет в Самарской области построены 110 новых медицинских объектов, в том числе 5 поликлиник, 83 фельдшерско-акушерских пункта, 11 офисов врачей общей практики и многое другое.

Капитально отремонтированы 155 лечебных учреждений. 75 медучреждений региона получили более 12 тысяч единиц оборудования. Автопарк скорой медицинской помощи пополнился на 201 машину. Учреждения первичного звена здравоохранения получили больше 300 единиц нового автотранспорта.

- 25 сентября исполнилось пять лет, как губернатор Дмитрий Игоревич Азаров возглавил Самарскую область. Сегодня мы ясно видим масштабные изменения, происходящие в регионе и значительные успехи, достигнутые в его развитии. Об этом недавно шла речь и на встрече президента России Владимира Владимировича Путина и Дмитрия Игоревича Азарова. Глава государства подчеркнул: «В целом ситуация в Самарской области стабильная, хорошая – по многим показателям выше среднероссийских», - рассказал Геннадий Котельников.

Он особенно отметил беспрецедентную по своим масштабам работу главы региона по отстаиванию интересов Самарской области на федеральном уровне. За 5 лет приток средств из федерального бюджета в Самарскую область вырос почти в шесть раз: с 16,4 млрд в 2018 году до 92,5 млрд в 2022 году.

Сам областной бюджет за девять месяцев 2022 года вырос в расходной части на 31,7 % - с 245 до 322 млрд рублей.

В понедельник проект бюджета 2023-2025 годов уже поступил в Самарскую Губернскую Думу. Теперь его подробно рассмотрят и обсудят в профильных комитетах, а затем вынесут на заседание парламента для итогового принятия.