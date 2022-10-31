Ноябрь 2022 начнется в Самарской области с сильного ветра и гололедицы

В первый день ноября самарцев ждут несколько погодных опасностей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики рассказали, какие опасности подстерегают жителей Самарской области в первый день ноября 2022 года. По их прогнозам, последний месяц осени начнется с похолодания, гололедицы и сильного ветра.

— Ночью и днем 1 ноября 2022 года местами в Самарской области на дорогах ожидается гололедица. А днем и вечером — порывы ветра до 15-18 м/с. Объявлен желтый уровень опасности, — сообщили в Приволжском УГМС.

По информации синоптиков, в ночь на вторник, 1 ноября 2022 года, в Самарской области похолодает до -5 градусов. Днем температура воздуха будет держаться в пределах -2...3 градусов. Скорость северо-западного ветра составит 6-11 м/с. Местами возможны порывы до 15-18 м/с. Ожидаются небольшие осадки — в основном в виде снега. Жителей Самарской области призывают быть внимательнее и осторожнее на улице.

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