Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 октября 2022 11:49

Ноябрь 2022 начнется в Самарской области с сильного ветра и гололедицы

В регионе объявлен желтый уровень опасности
Анастасия ФИЛАТОВА
В первый день ноября самарцев ждут несколько погодных опасностей

В первый день ноября самарцев ждут несколько погодных опасностей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики рассказали, какие опасности подстерегают жителей Самарской области в первый день ноября 2022 года. По их прогнозам, последний месяц осени начнется с похолодания, гололедицы и сильного ветра.

— Ночью и днем 1 ноября 2022 года местами в Самарской области на дорогах ожидается гололедица. А днем и вечером — порывы ветра до 15-18 м/с. Объявлен желтый уровень опасности, — сообщили в Приволжском УГМС.

По информации синоптиков, в ночь на вторник, 1 ноября 2022 года, в Самарской области похолодает до -5 градусов. Днем температура воздуха будет держаться в пределах -2...3 градусов. Скорость северо-западного ветра составит 6-11 м/с. Местами возможны порывы до 15-18 м/с. Ожидаются небольшие осадки — в основном в виде снега. Жителей Самарской области призывают быть внимательнее и осторожнее на улице.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал