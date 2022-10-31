В Самарской области 20-летний парень поджигал проводку, чтобы украсть телефоны из квартир

В настоящий момент возбуждено уголовного дело, молодой человек находится под арестом. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В дежурную часть Сызрани с разницей в одни сутки поступили два заявления о пропаже сотовых телефонов из квартир. Полицейские заметили одинаковый «подчерк» вора.

— Кражи были в разное время и в разных районах города, однако в обоих случаях перед пропажей имущества в подъездах загоралась проводка, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Возгорание проводки и небольшие задымления были каждый раз на лестничной площадке между первым и вторым этажами. Как выяснилось, в двери квартир потерпевших стучался неизвестный молодой человек. Приметы незнакомца совпадали.

Похититель был задержан, им оказался 20-летний местный житель, который ранее был судим и за имущественные преступления. Парень сдавал телефоны в ломбард, а вырученные деньги тратил на еду и алкоголь. В настоящий момент возбуждено уголовного дело, молодой человек находится под арестом.

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.