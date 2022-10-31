Более 10 аварийных домов снесут в Самаре в декабре 2022 года

Власти направят на демонтаж аварийных построек несколько миллионов рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре снесут еще 12 аварийных домов. Все они расположены в разных районах города. На демонтаж построек власти областной столицы готовы направить несколько миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

В настоящее время департамент управления имуществом Самары ищет подрядчика для сноса трех домов: пер. Сарапульский, 31 и База МПС-12, 13 (Советский район), а также 7 квартал п. Управленческий, 15 литера И (Красноглинский район). Начальная (максимальная) цена контракта — 11,6 млн рублей. Работы необходимо выполнить до 12 декабря 2022 года.

Для демонтажа еще 9 аварийных домов подрядчиков уже нашли. К примеру, четыре дома по адресам: ул. Белорусская, 113 литера И и 123 литера Л, Торговый переулок, 12 и ул. Арцыбушевская, 166 (литеры А, А1, А2) за 7,5 млн рублей разберет ООО «Гранд Дил». На это компании отвели 45 дней.

Еще два дома на улице Рижской, 13 и в Торговом переулке, 20 (литеры А4, А5) за 7,3 млн рублей снесет ООО «Максстрой-Транс». А вот ООО «Ремонтно-строительное объединение «Прогресс-В» демонтирует аварийные здания по адресам: ул. Братьев Коростелевых, 43 литера А; ул. Галактионовская, 19 (литеры Е, Е1, Е2, Е3) и ул. Пионерская, 57 литера Б. С организацией заключили контракт на 776,5 тысяч рублей.

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