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НовостиОбщество31 октября 2022 12:18

Более 10 аварийных домов снесут в Самаре в декабре 2022 года

Подрядчики для демонтажа большинства построек уже найдены
Анастасия ФИЛАТОВА
Власти направят на демонтаж аварийных построек несколько миллионов рублей

Власти направят на демонтаж аварийных построек несколько миллионов рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре снесут еще 12 аварийных домов. Все они расположены в разных районах города. На демонтаж построек власти областной столицы готовы направить несколько миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

В настоящее время департамент управления имуществом Самары ищет подрядчика для сноса трех домов: пер. Сарапульский, 31 и База МПС-12, 13 (Советский район), а также 7 квартал п. Управленческий, 15 литера И (Красноглинский район). Начальная (максимальная) цена контракта — 11,6 млн рублей. Работы необходимо выполнить до 12 декабря 2022 года.

Для демонтажа еще 9 аварийных домов подрядчиков уже нашли. К примеру, четыре дома по адресам: ул. Белорусская, 113 литера И и 123 литера Л, Торговый переулок, 12 и ул. Арцыбушевская, 166 (литеры А, А1, А2) за 7,5 млн рублей разберет ООО «Гранд Дил». На это компании отвели 45 дней.

Еще два дома на улице Рижской, 13 и в Торговом переулке, 20 (литеры А4, А5) за 7,3 млн рублей снесет ООО «Максстрой-Транс». А вот ООО «Ремонтно-строительное объединение «Прогресс-В» демонтирует аварийные здания по адресам: ул. Братьев Коростелевых, 43 литера А; ул. Галактионовская, 19 (литеры Е, Е1, Е2, Е3) и ул. Пионерская, 57 литера Б. С организацией заключили контракт на 776,5 тысяч рублей.

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