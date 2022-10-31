Движение транспорта закроют из-за забега в Самаре 4 ноября 2022 года

Проезд транспорта запретят на несколько часов

В пятницу, 4 ноября 2022 года, в Самаре ограничат движение транспорта в районе набережной Волги. Причина — проведение легкоатлетического забега «В беге мы едины». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По данным властей, с 3:00 до 16:00 4 ноября 2022 года закроют проезд по Волжскому проспекту от улицы Маяковского до улицы Ульяновской. С 5:30 до 16:00 нельзя будет проехать по улицам: Максима Горького (от Венцека до Вилоновской), Вилоновской (от Максима Горького до Волжского проспекта), Волжскому проспекту (от Вилоновской до Лесной), по Лесной (от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали) и по Северо-Восточной магистрали (от Лесной до Ново-Садовой).

На этих же участках улиц запретят остановку и стоянку транспорта. Ограничения будут действовать с 20:00 3 ноября до 16:00 4 ноября 2022 года.

Изменения затронут и работу общественного транспорта. С 3:00 до 16:00 4 ноября автобусы № 61 и 261 будут ходить по скорректированным схемам. В сторону центра города — по Ново-Садовой, Первомайской, Молодогвардейской. Горожан просят быть внимательнее и заранее планировать свои поездки.

Временная схема движения автобусов № 61 и 261 Фото: администрация Самары

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