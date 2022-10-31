Самарские врачи научились удалять камни из почек без разрезов

Благодаря новой методике пациенты быстрее восстанавливаются после операции / Фото: СамГМУ

В Самаре врачи научились удалять камни из почек без разрезов. Они начали применять новый способ лечения — метод ретроградной интраренальной хирургии. Пока такие операции делают только в Клиниках СамГМУ.

Недавно медучреждение закупило новое оборудование — фибронефроскоп. Благодаря ему врачам больше не приходиться делать пациенту разрезы, чтобы удалить камни. Теперь эти объекты выводят через естественные мочевыделительные пути.

— Аппарат имеет плавающую головку с углом обзора в 360 градусов. Это дает возможность детально осмотреть почки и избавиться от всех камней, в том числе от крупных, — рассказал заведующий хирургическим отделением пересадки органов, врач-уролог Клиник СамГМУ Евгений Канаев.

Медики уже провели по новой методике семь операций. Все прошли успешно. Из-за того, что камни удаляют из почек без разреза, у пациентов сокращается период восстановления и реабилитации. Их выписывают из стационара уже на следующей день после вмешательства.

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