Самарские предприниматели смогут поучаствовать в региональном этапе премии «Бизнес-Успех»

Победители конкурса получат ценные призы / Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

В Самарской области впервые пройдет региональный этап премии «Бизнес-Успех». Он состоится 1 декабря 2022 года в рамках форума «Мой бизнес 63. Время новых решений», организатором которого выступит региональное министерство экономического развития и инвестиций.

— Премия «Бизнес-Успех» — это отличная возможность для предпринимателей представить свой проект, услышать оценку экспертов и коллег, пообщаться с единомышленниками, — отметил глава Минэкономразвития Самарской области Дмитрий Богданов.

Представителей бизнеса приглашают принять участие в конкурсе. Он пройдет в восьми номинациях: «Лучший молодежный проект», «Лучший женский проект», «Лучший производственный проект», «Лучший технологический проект», «Лучший проект в сфере торговли и услуг», «Лучший сельскохозяйственный проект», «Народный предприниматель», а также «Премия для самозанятых». Прием заявок продлится до 24 ноября 2022 года включительно.

Победители отправятся в Москву, где представят Самарскую область на федеральном этапе конкурса. Их ждут различные призы: обучение в бизнес-акселераторе, сертификаты Synergy.Online, литература от издательства «Альпина Паблишер» и, конечно, символ премии — статуэтка «Золотой домкрат».

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