Стало известно, кто возглавил педуниверситет в Самаре

Светлану Бакулину назначили и.о. ректора. Фото: arhiv-pgsga.ru

В Самарском педагогическом университете произошли кадровые перемены. Новым руководителем вуза стала Светлана Бакулина. Она исполняет обязанности ректора с начала октября. Соответствующий приказ подготовили в минпросвещения РФ.

– Назначить Светлану Бакулину исполняющей обязанности ректора Самарского государственного социально-педагогического университета с 7 октября 2022 года, – сообщается в документе.

Напомним, с 2013 года вуз возглавлял Олег Мочалов, однако в этом году он оставил должность. Причины ухода не раскрывались.

Сама Светлана Бакулина является выпускницей педуниверситета. Она работает в сфере образования в течение долгого времени. В 2009 году Светлана Бакулина была принята на должность главного консультанта управления по надзору и контролю в сфере образования министерства образования и науки Самарской области, а с 2014 года получила пост замминистра образования региона. Имеет научную степень и множество наград.

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