Самара вошла в топ самых «сериальных» городов России

Жители города потратили на сериалы 161 тысячу часов – это больше 18 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самара вошла в топ-5 городов страны, жители которых питают любовь к сериалам. Соответствующий рейтинг составили специалисты онлайн-платформы Movix.

В основу данных лег анализ статистики телесмотрения с января по октябрь 2022 года. Оказалось, что за последние 10 месяцев жители Самары потратили на просмотр сериалов 161 388 часов – это больше 18 лет. Данный факт позволил областной столице попасть на пятое место рейтинга.

Что касается основных предпочтений, пользователи платформы из Самары чаще всего смотрят семь сериалов. Самым популярным оказался сериал «Игра престолов» – на него было потрачено 6 517 часов. Второе место досталось «Дому дракона» (5 015 часов), третье место занял «Контейнер» (4 137 часов).

Следом за ними идут «Содержанки» (3 430 часов), «ИП Пирогова» (3 093 часа), «Постучись в мою дверь» (2 922 часа), «Бывшие» ( 2 782 часа).

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