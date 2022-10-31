Военком объяснил, почему мобилизованный самарец получил зарплату в 4 тысячи рублей

Каждый мобилизованный получает банковскую карту, на которую в период с 10 по 20 число месяца будет приходить зарплата. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, почему мобилизованный житель Самары получил зарплату в 4 тысячи рублей. Данную информацию ранее озвучила его супруга – сведения появились в ряде СМИ. Сообщалось, что мужчина ушел на службу в рамках частичной мобилизации в конце сентября, а в октябре получил первое денежное довольствие. Военком Самарской области Алексей Вдовин прояснил ситуацию.

– Денежное довольствие за месяц действительно приходит с 10-го по 20-е число следующего месяца. При этом за сентябрь мобилизованные самарцы должны были получить около 23 000 рублей, – рассказал Алексей Вдовин «КП-Самара».

Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября, то есть резервист отправился на службу ближе к концу месяца. Таким образом, он получил оплату пропорционально отслуженным дням.

Военком также отметил, что денежное довольствие мобилизованного из Самарской области, который будет участвовать в СВО, составит от 195 000 рублей.

– Сумма денежного довольствия варьируется в зависимости от определенных условий: находится ли мобилизованный в зоне спецоперации или нет, какая у него должность, участвовал ли он в активных боевых действиях и так далее, — напомнил Алексей Вдовин.

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