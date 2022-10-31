В Тольятти простились с сержантом Юрием Филатовым, погибшим в зоне СВО

Юрий Филатов с первых дней спецоперации был на передовой. Фото: администрация Тольятти

В понедельник, 31 октября, жители Тольятти простились со своим земляком. Старший сержант Юрий Филатов героически погиб в ходе специальной операции. В последний путь героя провожали родные, близкие, ветераны боевых действий, сослуживцы.

– Юра был настоящим защитником Родины и своей семьи, замечательным мужем и отцом, который навсегда будет для нас героем. Он никогда не сдавал назад, не прятался за спины товарищей и всегда шел вперед, выполняя приказы вышестоящего командования. Мой муж погиб как герой, защищая нашу Родину, – рассказала супруга военнослужащего Елена.

Честный, светлый, благородный человек – именно так характеризуют Юрия Филатова сослуживцы. Они отмечают: мужчина всегда был готов протянуть руку помощи и рвался в бой. Эти качества он продемонстрировал и в ходе СВО – Юрий был дважды ранен, но не мог усидеть на месте.

– Находясь на лечении в госпитале он не находил себе места и стремился на передовую – туда, где, рискуя жизнью, защищали будущее наших детей и нашей страны его боевые товарищи. Юра погиб по-настоящему геройски. И я уверен, что его сын вырастет настоящим воином, достойным своего отца, – отметил Андрей Новик, временно исполняющий обязанности командира воинской части, где служил Юрий Филатов.

Тольяттинцы отмечают, что будут помнить самоотверженный подвиг Юрия Филатова всегда.

«КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким погибшего героя.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи. Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.