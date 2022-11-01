Жители Самары стали серьезнее относиться к планированию личного бюджета

С увеличением заработка и возраста люди чаще ведут личный или семейный бюджет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опрос сервиса SuperJob показал, что учет личных финансов в той или иной степени ведет большинство самарцев. Их количество составило 66%, из них 45% подсчитывают свои доходы и расходы примерно, а 21% – строго.

— По сравнению с прошлым годом, увеличилось число тех, кто ведет личный или семейный финансовый учет. Самарцы стали серьезнее относиться к планированию личного бюджета, — сообщает SuperJob.

Никак не контролирует свои финансы треть самарцев. Отмечается тенденция, что с увеличением заработка и возраста люди чаще ведут личный или семейный бюджет. Среди респондентов старше 45 лет и доходом выше 80 тысяч рублей таких наибольший процент.

Также опрос показал, что чаще всего планирование доходов и расходов происходит на менее полугода (38%). Лишь у 16% – более года. Без плана зарабатывают и тратят деньги 20% опрошенных.

Если бы самарцы лишились всех источников дохода, то 21% могли бы прожить на свои сбережения 1-2 месяца, 12% – меньше месяца, 7% – от 3 до 6 месяцев и лишь 5% – больше года.

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