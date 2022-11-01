В Самаре планируют усилить меры безопасности в школах и привлечь к охране Росгвардию

Еще одной мерой является оборудование домофонами пришкольных ограждений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре планируют модернизировать охрану школ и привлечь к ней Росгвардию. Об этом сообщает ГТРК «Самара» со ссылкой на спикера городской думы Алексея Дегтева.

— Мы сейчас обсуждаем это с Советом федерации, с профильным комитетом. В настоящий момент делаются расчеты. На мой взгляд, и многие коллеги меня поддерживают, Росгвардия должна осуществлять и охрану самой детской организации, — сказал Алексей Дегтев.

Большинство самарских школ охраняются частными предприятиями, сотрудники которых зачастую бывают в пожилом возрасте. Вопрос о необходимости усилении охраны остро стоит после трагичных случаев в школах соседних регионов. Чтобы не допустить повторения таких трагедий, предлагается комплексно обновлять системы безопасности в школах.

Еще одной мерой, которую принимают некоторые образовательные учреждения, является оборудование домофонами пришкольных ограждений. Устройства устанавливают на воротах или калитках.

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