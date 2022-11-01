Поезд Деда Мороза приедет в Самару и Сызрань в декабре 2022 года

Жители Самары смогут посетить передвижную резиденцию зимнего волшебника / Фото: КбшЖД

В 2022 году Дед Мороз из Великого Устюга посетит сразу два города Самарской области. В декабре он приедет на поезде в Самару, а затем в Сызрань. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

На ж/д вокзал Самары главный зимний волшебник прибудет 10 декабря 2022 года. В этот день жителей и гостей города будут ждать праздничная программа с участием артистов и аниматоров. Кроме того, они смогут посетить передвижную резиденцию Деда Мороза. Для этого нужно заранее приобрести билет.

В Сызрани сказочный поезд сделает остановку 11 декабря 2022 года. Она будет не очень продолжительной, поэтому в этом городе развлекательная программа будет короче и не такой обширной, как в Самаре.

Отметим, в этом году в составе поезда Деда Мороза будут 19 вагонов. В их числе: салон-приемная, вагон-сцена, вагон «Сказочная деревня» для игр и квестов, вагоны-рестораны, вагон-лавка и др.

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