Детский сад на 240 мест построят в Промышленном районе Самары в 2023 году

Глава Самары Елена Лапушкина побывала на стройплощадке и оценила ход работ Фото: администрация Самары

В Промышленном районе Самары продолжается строительство нового детского сада. Трехэтажное здание возводят на месте снесенных гаражей в границах улиц Стара-Загора, Воронежской, Московского шоссе и проспекта Кирова. На это неделе на стройплощадке побывала глава города Елена Лапушкина. Она оценила ход работ.

Детский сад возводят по нацпроекту «Демография». Каждый день на объекте трудятся около 30 специалистов. Шумные работы стараются проводить днем, чтобы не мешать жителям ближайших домов. Строители залили фундамент и стены подвала. Сейчас занимаются обустройством первого этажа.

Здание нового дошкольного учреждения будет типовым. Подобные можно встретить на улицах Ташкентской и Алма-Атинской.

- Здание оснастят тремя лифтами. Также планируется сделать для ребят отдельные прогулочные зоны. Рядом с садом появятся игровые площадки и пешеходные дорожки, газоны и зеленые насаждения, - рассказала Елена Лапушкина.

Детский сад будет рассчитан на 240 мест, в том числе 80 – для детей от 1 года до 3 лет. Каждую группу оснастят современной мебелью. Окончание строительства намечено на ноябрь 2023 года.

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