В Самаре пройдут патриотические концерты «Россия – Родина моя» 2 и 9 ноября

Для зрителей выступит народный артист России Марк Левянт. Фото: администрация Самары

Во вторники, 2 и 9 ноября 2022 года в Самаре пройдут патриотические концерты «Россия – Родина моя». Они посвящены военному параду, прошедшему 7 ноября 1941 года в г. Куйбышев.

Второго ноября концерт состоится в ДК «Октябрь» по адресу: пос. Мехзавод, квартал 4, д. 9, а девятого числа послушать выступление жители Самары смогут в ДК «Нефтяник», расположенном на улице Кишиневская, 13. Начало в 18:00.

На сцене появятся ведущие творческие коллективы и исполнители. Так, для зрителей выступит народный артист России Марк Левянт. Вести творческую программу на протяжении всего концерта будет лектор-музыковед Самарской филармонии Ирина Цыганова. Вход свободный для всех желающих.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК.

Подписывайтесь и оставайтесь на связи. Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.