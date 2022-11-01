Для самарцев подготовили насыщенную программу в честь Дня народного единства Фото: правительство Самарской области

В пятницу, 4 ноября 2022 года, Самарская область отметит День народного единства. В эту праздничную дату в регионе запланировано несколько патриотических, культурных и просветительских мероприятий. Публикуем полную программу.

Так, во Дворце спорта откроют тематическую выставку #МЫВМЕСТЕ. Ее участниками станут семьи военных и мобилизованных, жители ДНР и ЛНР, волонтеры, общественные деятели, учителя, врачи. Для них устроят концерт «Мы вместе» в рамках всероссийского фестиваля «Душа баяна».

С 4 на 5 ноября 2022 года в Самарской области пройдет «Ночь искусств». В ней примут участие более 300 культурных учреждений региона. В рамках акции можно будет бесплатно посетить постоянные экспозиции музеев, сходить в театр или на мастер-классы. В Самаре увлекательные программы для гостей подготовили художественный музей, универсальная научная библиотека, музей Алабина, библиотека для молодежи, музей Модерна, дом-музей Ленина.

В рамках «Ночи искусств» театр драмы представит спектакль «Полет над гнездом кукушки» (16+), а театр оперы и балета – оперу «Князь Игорь». Подробная карта акции представлена здесь.

С 3 по 8 ноября 2022 года в Самарской области пройдет большой этнографический диктант. А в День народного единства в Самаре на набережной Волги (в районе бассейна ЦСКА) устроят легкоатлетический забег «В беге мы едины» (необходима предварительная регистрация).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.