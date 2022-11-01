Самарцы выстраиваются в очередь за билетами на новогодний балет «Щелкунчик»

Предстоящий показ "Щелкунчика" вызвал ажиотаж среди жителей Самары / Фото: САТОБ

Юные жители Самары в новогодние праздники смогут увидеть популярные детские спектакли. Их покажет театр оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича.

В декабре и январе состоятся спектакли: «Щелкунчик», «Чиполлино», «Золотой ключик», «История Кая и Герды», «Бременские музыканты» и другие. САТОБ уже начал продавать билеты. Наибольший ажиотаж на самый новогодний балет – «Щелкунчик». Люди выстраиваются в очереди, чтобы приобрести билеты на эту постановку.

Отметим, перед спектаклями юных зрителей ждет новогоднее представление с Дедом Морозом и Снегурочкой. Билеты на детские постановки будут доступны по Пушкинской карте.

Напомним, в этом году новогодние гуляния в Самарской области проводить не будут. Такое решение приняло региональное правительство. Однако для детей праздники все же устроят, в частности разрешены спектакли в театрах.

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