В Самаре сократится время приезда полиции на место ДТП

Время приезда экипажей ГИБДД на место аварий сократится Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сократится время приезхда экипажей ДПС на места дорожно-транспортных происшествий. ОБ этом на пресс-конференции 1 ноября 2022 года сообщил начальник ГУ МВД по Самарской области Игорь Иванов

- Ситуация на дорогах, пробки – одна из серьезных для Самары проблем, - отметил он. – Необходимо включить все ресурсы, чтобы пробок на дорогах стало меньше. Мы уже начали работу по регулированию светофоров. Кроме того, усилим работу экипажей ДПС на въездах в город.

Также Игорь Иванов сообщил, что в Самаре будет усилена скорость реагирования при отработке ДТП, в том числе за счет правильной расстановки нарядов во всех районах горда во время дежурств, чтобы экипаж мог прибыть на место аварии максимально быстро.

- Каждый день я провожу разборы ситуаций, когда на прибытие экипажа ГИБДД потребовалось более пяти минут, - рассказал Игорь Иванов. – В Самаре много дорог, где ДТП моментально становится причиной серьезных заторов, и время доезда надо сокращать.