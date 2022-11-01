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НовостиОбщество1 ноября 2022 11:12

В Самаре сократится время приезда полиции на место ДТП

Об этом сообщил начальник ГУ МВД по Самарской области Игорь Иванов
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Время приезда экипажей ГИБДД на место аварий сократится

Время приезда экипажей ГИБДД на место аварий сократится

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сократится время приезхда экипажей ДПС на места дорожно-транспортных происшествий. ОБ этом на пресс-конференции 1 ноября 2022 года сообщил начальник ГУ МВД по Самарской области Игорь Иванов

- Ситуация на дорогах, пробки – одна из серьезных для Самары проблем, - отметил он. – Необходимо включить все ресурсы, чтобы пробок на дорогах стало меньше. Мы уже начали работу по регулированию светофоров. Кроме того, усилим работу экипажей ДПС на въездах в город.

Также Игорь Иванов сообщил, что в Самаре будет усилена скорость реагирования при отработке ДТП, в том числе за счет правильной расстановки нарядов во всех районах горда во время дежурств, чтобы экипаж мог прибыть на место аварии максимально быстро.

- Каждый день я провожу разборы ситуаций, когда на прибытие экипажа ГИБДД потребовалось более пяти минут, - рассказал Игорь Иванов. – В Самаре много дорог, где ДТП моментально становится причиной серьезных заторов, и время доезда надо сокращать.