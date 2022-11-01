Стало известно, как жители Самары относятся к своему здоровью

Многие начали заботиться о здоровье только после возникновения проблем. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары начинают заботиться о своем здоровье только с возрастом. К такому выводу пришли специалисты онлайн-сервиса Budu во время тематического опроса.

90% респондентов признались, что жалеют о своем запущенном здоровье. Они отмечают, что уделять ему внимание нужно было в более молодом возрасте. Многие жители в возрасте старше 35 лет занялись состоянием своего организма только после возникновения проблем. Сегодня они следят за питанием, принимают витамины и БАДы.

При этом у населения в возрасте до 35 лет изменений в состоянии здоровья не наблюдается. Поэтому многие респонденты – таковых оказалось 40% – ничего не делают для его поддержки. Аналогично ситуация обстоит и с ментальным здоровьем – у 37% самарцев оно находится на втором месте.

Интересно, что жители города также активно пользуются гаджетами для здоровья. Правда, люди в возрасте старше 35 лет используют их по прямому назначению, младше – исключительно из-за моды.

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