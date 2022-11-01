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НовостиОбщество1 ноября 2022 12:09

В Самарской области выросла преступность за 9 месяцев 2022 года

Об этом 1 ноября 2022 сообщил начальник ГУ МВД по Самарской области Игорь Иванов
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Преступность в Самарской области выросла на 10%

Преступность в Самарской области выросла на 10%

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за девять месяцев 2022 года преступность выросла на 10%. Об этом сообщил начальник ГУ МВД по Самарской области Игорь Иванов на пресс-конференции 1 ноября 2022.

Игорь Иванов возглавляет самарскую полицию уже месяц. Руководитель облглавка за это время ознакомился с состоянием преступности в регионе.

- Состояние преступности в Самарской области вызывает вопросы, - отметил он. – Например, за 9 месяцев в регионе было совершено 36 тысяч преступлений, рост составил 10%, хотя в целом по стране ест тенденция к уменьшению преступлений.

Игорь Иванов отметил, что отчасти рост регистрируемой преступности произошел по инициативе полиции, которая возбуждает уголовные и административные дела по собственной инициативе по факту правонарушений, не дожидаясь подачи заявлений от пострадавших.

- Кроме того, мы отмечаем рост по кражам в 10% и рост по преступлениям в IT-сфере в 8%, хотя с началом спецоперации в целом IT-преступлений стало меньше, так как многие преступные call-центры располагались на территории Украины, - отметил Игорь Иванов.