«Ночь искусств» пройдет в 300 учреждениях Самарской области 4 ноября 2022 года

В "Ночь искусств" самарцев ждет обширная культурная программа / Фото: artnight.culture.ru

В Самарской области с 4 на 5 ноября пройдет «Ночь искусств». Девиз акции в 2022 году – «Искусство объединяет». В мероприятии примут участие более 300 учреждений культуры.

- В рамках акции можно будет бесплатно посетить постоянные экспозиции музеев, сходить в театр или на мастер-классы по изготовлению народных орнаментов или кукол, - сообщили в областном правительстве.

Культурные программы запланированы в учреждениях Новокуйбышевска, Сызрани, Чапаевска, Тольятти и, конечно, Самары. В областной столице к акции присоединятся художественный музей (с 18:00), универсальная научная библиотека (с 15:00), библиотека для молодежи (с 13:00 до 21:00), музей Алабина (с 18:00 до 21:00), музей Модерна (с 18:00), дом-музей Ленина (с 16:00). Кроме того, в «Ночи искусств» примут участие драмтеатр и театр оперы и балета. Первый представит спектакль «Полет над гнездом кукушки» (в 18:30), второй – оперу «Князь Игорь» (15:00).

Подробная карта акции «Ночь искусств 2022» представлена здесь.

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