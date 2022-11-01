Ярмарка фермерской продукции «Свое родное» пройдет в Самаре 3 ноября 2022 года

Свою продукцию на выставке представят местные производители хлеба, сыра, колбасы и кондитерских изделий

В четверг, 3 ноября 2022 года, в Самаре пройдет выставка-продажа «Свое родное». Местом проведения ярмарки фермерской продукции станет региональный Дом предпринимателя.

- Мы всесторонне поддерживаем местных производителей, в том числе помогаем в продвижении продукции и получении новых каналов сбыта. К этим мерам относятся региональные ярмарки. Они проходят регулярно и как самостоятельные мероприятия, и в рамках крупных региональных событий, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Участниками ярмарки «Свое родное» станут местные производители хлеба, сыров, колбасных и мясных изделий, кондитерской продукции. Посетить выставку-продажу сможет любой желающий – вход свободный. Время и место проведения мероприятия: региональный центр «Мой бизнес» (ул. Молодогвардейская, 211), с 12:00 до 15:00.

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